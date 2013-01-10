Горняки захватили кабинет директора шахты и требуют встречи с Ахметовым

Сегодня в 7 часов утра представители Независимого шахтерского профсоюза заняли кабинет директора шахты «Красный партизан», расположенной в Свердловске Луганской области.

Сегодня около 7-ми утра члены Независимого профсоюза города Свердловска заняли кабинет директора ОП «Шахта «Красный партизан» ООО ДТЭК «Свердловантрацит» Александра БОГДАНОВА, требуя отменить приказ о реорганизации предприятия и устранить нарушения прав членов профсоюза.

Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза города Свердловска Константин ИЛЬЧЕНКО, передает УНИАН.

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