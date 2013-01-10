Афганистан получил от НАТО оружия и техники на $10 млрд

Афганистан получил оружия и военной техники на сумму $10 млрд за годы присутствия в стране войск НАТО и их союзников, заявил замначальника управления операций и планирования международных сил содействия безопасности в Афганистане (ISAF) бригадный генерал Адам Финдли.

В настоящее время афганские силы безопасности на 100% укомплектованы стрелковым оружием и на 90% — в сфере транспорта и телекоммуникационного оборудования, сообщил Финдли, передает агентство "Новости-Грузия".

Военный добавил, что работа по усилению афганских ВВС будет продолжена и после 2014 года, когда страну должны будут покинуть иностранные войска.

В настоящее время в состав ISAF вошли подразделения вооружённых сил 50 стран, наиболее крупным является контингент США.

Накануне министр обороны США Леон Панетта заявил, что власти Афганистана уже обеспечивают безопасность 75% населения страны. Глава Пентагона пояснил, что американцы намерены продолжать помогать афганцам и обучать их, чтобы "Аль-Каида" никогда вновь не отвоевала Афганистан. Власти США допускают возможность полного вывода войск из страны после 2014 года.