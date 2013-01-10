Бразильские проститутки начали подготовку к Кубку Мира по футболу

В бразильском городе Белу-Оризонти около трехсот девушек "легкого поведения" решили срочно пополнить багаж своих знаний иностранными языками. Ассоциация проституток города ищет преподавателей-добровольцев.

Также с девочками работают доктора и психологи, которые должны подготовить их к обслуживанию большего количества клиентов и общению с иностранными гражданами.

Стремление к повышению квалификации у жриц любви прорезалось ввиду Кубка Конфедерации-2013. Но главное, что следующий Кубок Мира по футболу состоится в Бразилии в 2014 году, а шесть его матчей будут проведены на стадионе "Mineirao Stadium" в городе Белу-Оризонти, передает портал "Израильские новости".