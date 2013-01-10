На Иерусалим обрушился сильнейший за 20 лет снегопад

Сильнейший с 1992 года снегопад обрушился на Иерусалим, на север Израиля, Иудею и Самарию и даже Мицпе-Рамон. В столице еврейского государства выпало за сутки до 15 см снега. Школы в Иерусалиме и прилегающих районах закрыты.

За ночь спасательным командам пришлось оказывать помощь 27-ми водителям, застрявшим на шоссе №1. Десятки водителей автобусов и грузовиков были проинструктированы относительно вождения по обледеневшей трассе.

В Иерусалиме закрыт въезд в город и по шоссе №443. Шоссе №1 было закрыто еще раньше, так что столица фактически отрезана от центра страны. В самом городе автобусное сообщение прервано, а владельцев автомобилей просят не выезжать на городские дороги, проезд по которым затруднен.

Из-за стихии проезд на общественном транспорте столицы Израиля стал бесплатным 9 и 10 января. В связи со снегом Минтранс начал готовиться к посещению Иерусалима многочисленными туристами. В том числе проверяется возможность увеличения числа поездов в столицу, сообщает портал Новости Израиля.

Тем временем синоптики обещают, что сегодня - последний день непогоды в Израиле, обусловленной вторжением холодных воздушных масс с северо-запада. Уже с полудня сегодня осадки будут постепенно ослабевать. Ветер - до 50 км. в час, высота волн в Средиземном море до пяти метров.

Завтра дожди прекратятся и начнет теплеть. В субботу ожидается небольшая облачность и дальнейшее повышение температуры, которая в воскресенье уже вернется к норме.