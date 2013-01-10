Британские контрабандисты китайского чеснока объявлены в международный розыск

Власти Швеции объявили в международный розыск двух британцев по подозрению в контрабанде китайского чеснока. За два года им удалось избежать уплаты налогов в размере 13,1 миллиона долларов за его ввоз в Европейский союз.

Предприниматели в период с 2009 по 2010 год совершили несколько крупных поставок чеснока в Норвегию, которая не является членом Евросоюза и в которую ввоз чеснока из Китая налогами не облагается. Затем подозреваемые незаконно переправляли товар на территорию Швеции, передает РИА Новости.

Это уже не первый случай контрабанды китайского чеснока в ЕС, который составляет около 80% мирового производства и зачастую бывает значительно дешевле этого товара из других стран.



