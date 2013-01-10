В США приговорили к тюрьме британца за попытку снабжения войск ПВО Ирана

В США гражданин Великобритании миллионер Кристофер Тэппин, признавшийся в попытке продать Ирану комплектующие для ракет, приговорен судом штата Техас к 33 месяцам тюрьмы и штрафу в $11 тыс.

Еще два человека, причастных к этому делу, были осуждены в 2007 году. В ноябре прошлого года 65-летний бизнесмен из Северного Лондона, экстрадированный по запросу американских властей из Британии, сознался в том, что намеревался поставить Ирану несколько серебряно-цинковых аккумуляторов, которые могут использоваться в качестве компонентов зенитно-ракетных комплексов, передает РИА Новости. Тапплин пошел на сделку с правосудием и полностью признал свою вину.

Существует большая вероятность того, что власти США позволят британцу отбывать тюремный срок на родине.