До 85 выросло число раненых при аварии парома в Нью-Йорке, ВИДЕО

В Нью-Йорке скоростной паром Seastreak Wall Street доставляющий пассажиров из Нью-Джерси в финансовый район Уолл-стрит, врезался в пирс на реке Ист-Ривер при швартовке. Пострадали 85 человек.

По первоначальным данным пострадавших было 56. Затем сообщалось о 74.

Девять человек находятся в больнице в тяжелом состоянии, еще двое - в критическом, сообщает в ночь на четверг РИА Новости. Всего на борту парома находилось 326 пассажиров и пять членов команды.

Мэр "Большого яблока" Майкл Блумберг в четверг прибыл на место происшествия.

Причина ЧП не установлена. Сообщается о том, что тест на алкоголь членов экипажа дал отрицательный результат.