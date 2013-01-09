Тюремщики говорят, что караулят Тимошенко только женщины и голую ее не снимают

Женщина-караульный в палате больницы, где содержится Юлия ТИМОШЕНКО, находится правомерно, уверяют в Государственной пенитенциарной службе.

Так заместитель начальника управления ГПтС в Харьковской области Андрей ЛАПИНСКИЙ прокомментировал на брифинге в Харькове упреки защитников ТИМОШЕНКО относительно незаконности пребывания часового в палате экс-премьера, сообщает УНИАН.

«Это регламентировано нашим ведомственным приказом, который заверило Министерство юстиции. Там написано четко, как осуществляется охрана лечебных заведений. Там расписаны посты, и один из постов – непосредственно в палате, где находится больной», - объяснил он.

«Поэтому непосредственно с ней в палате находится дежурный, женщина. Только женщины и всегда только женщины», - подчеркнул ЛАПИНСКИЙ.

Вместе с тем он подчеркнул, что в комнате, где ТИМОШЕНКО принимает душ, а также в туалете, никаких средств видеонаблюдения не установлено.

Читать дальше