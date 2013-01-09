Чавес принесет присягу после лечения

В среду Верховный суд Венесуэлы вынес решение, что перенос церемонии инаугурации на более поздний срок не станет нарушением закона. Уго Чавес, который был переизбран народом страны на второй президентский срок, принесет присягу после лечения.

Председатель Верховного суда Эстелья Моралес заявила сегодня на пресс-конференции, что Уго Чавес принесет присягу, когда "будет устранена причина, связанная с его болезнью". Именно тогда Верховный суд определит дату принесения присяги.

Она также пояснила, что перенос не является нарушением действующей конституции, так как Уго Чавес 7 октября одержал победу на выборах и потому официально уже считается переизбранным президентом страны, сообщают латиноамериканские СМИ.