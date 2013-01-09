Китай предоставляет Белоруссии безвозмездную финансовую помощь в размере около $16 млн. Сегодня в Минске соответствующее соглашение о технико-экономическом сотрудничестве подписали заместитель премьер-министра Белоруссии Анатолий Тозик и посол КНР Гун Цзяньвэй.

Полученные средства "планируется использовать для реализации в Республике Беларусь согласованного сторонами социально значимого проекта". Кроме того, они могут быть направлены на строительство "нескольких оздоровительных комплексов с плавательными бассейнами для детей, проживающих в районах, наиболее пострадавших от Чернобыльской аварии", сообщает пресс-служба белорусского правительства.