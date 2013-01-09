Еврокомиссар: Распад еврозоне больше не угрожает

В среду еврокомиссар по финансовым вопросам Олли Рен заявил на мероприятии, организованном газетой Tageszeitung, что Евросоюз начинает преодолевать финансовый кризис, поэтому распад еврозоне больше не угрожает.

"Хотя опасность распада еврозоны предотвращена, нам нельзя проявлять беспечность. Экономический рост остается нашей главной заботой, поэтому мы должны продолжать структурные реформы", — заявил еврокомиссар.

Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле также выступил на мероприятии и заявил, что "в Испании и Италии многое делается для улучшения ситуации, Греция также продвигается вперед".

Однако он выступил за введение более строгих правил по регулированию финансовой политики Европы: "Было бы очень полезно, если кто-либо в Еврокомиссии мог бы отклонять подготовленные государствами - членами еврозоны проекты госбюджетов в случае их несоответствия принятым правилам", - цитирует Шойбле издание Deutsche Welle.