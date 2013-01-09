Отказ Депардье от гражданства министр культуры страны считает ошибочным

СМИ Франции пишут, что отказ Депардье от гражданства Франции министр культуры страны Орели Филиппетти считает ошибочным, Филиппетти виделась с близкими Депардье людьми и каждый пытается его образумить, рассказала в интервью министр культуры Франции.

Власти Франции готовы обсудить с актером ситуацию, если он согласится вернуться во Францию, уточнила Филипетти.

Жерар Депардье отказался от гражданства Франции из-за начинания президента Француа Олланда, намеревавшегося ввести 75%-ный налог с доходов, превышающих 1 млн евро.