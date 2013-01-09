В Турции отменяются сотни авиарейсов, перекрыт пролив Босфор

Сильные снегопады в Турции стали причиной отмены сотен авиарейсов. Из-за плохой видимости было приостановлено движение судов через пролив Босфор. Множество населенных пунктов оказались отрезанными от внешнего мира.

Трехдневный перерыв в школьных занятиях из-за непогоды объявили в Стамбуле. За два дня здесь выпало почти 50 сантиметров снега.

В Эгейском море, как ранее сообщали «АН», произошло землетрясение силой около 5,7 балла. Землетрясение вызвало панику среди жителей Стамбула и его окрестностей, но не причинило серьезных разрушений.