Полонского могут освободить в конце января

Адвокат предпринимателя Сергея Полонского Александр Добровинский рассказал, что основатель компании "Поток" (бывшая Mirax Group), находящийся в настоящее время в камбоджийской тюрьме, может быть освобожден в конце января - по амнистии.

Александр Добровинский пояснил, что Сергей Полонский может быть освобожден к концу января по амнистии в связи со смертью короля Камбоджи. По его словам, предприниматель чувствует себя нормально, "тюрьма современная, а условия содержания хорошие". Адвокат надеется, что к моменту освобождения с Сергея Полонского будут сняты большинство обвинений. Кроме того, он уточнил, что для освобождения по амнистии не требуется признание своей вины.

Отметим, в октябре 2012 года скончался бывший король Камбоджи Нородом Сианук, в этой связи в стране проходит траур, после которого может быть объявлена амнистия для совершивших преступления легкой и средней тяжести.