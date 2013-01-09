Юлия Тимошенко ночевала в душевой кабине

Экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО на ночь не возвращалась в свою палату в больнице «Укрзалізниці» Харькова и ночевала в душевой комнате.

Об этом на брифинге сказал журналистам заместитель начальника Управления Государственной пенитенциарной службы в Харьковской области Андрей ЛАПИНСКИЙ. «Сначала она была в коридоре в сидячем положение. Затем на ночь она переместилась в душевую комнату и там провела ночь», - сказал он.

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