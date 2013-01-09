Меладзе уже заплатил семье сбитой им женщины $30 тысяч?

Продюсер Константин МЕЛАДЗЕ, который насмерть сбил 30-летнюю женщину, заплатил семье потерпевшей 30 тысяч долларов.

Об этом «Комсомольской правде в Украине» рассказал сосед семьи сбитой Анны ПИЩАЛО, передает «Украинская правда».

«То, что произошло, - это большое горе, но мы Константина не виним, ведь на его месте мог оказаться кто угодно. МЕЛАДЗЕ добрый, порядочный человек, обещал помочь семье. Говорят, он уже встречался с мужем Анечки и передал 30 тысяч долларов. Слышал, на днях он собирается приехать в гости», - сказал сосед Анны Петр.

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