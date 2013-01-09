Берлускони будет выплачивать бывшей жене 200 тысяч в день

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что будет платить своей бывшей жене Веронике Ларио не 100 тысяч евро в день, а 200 тысяч. Об этом сообщил сам миллиардер и медиамагнат в популярной телепередаче.

При этом он назвал судей, принимавших решение, «тремя феминистками и коммунистками».

«Вот, что есть в реальности: я буду платить 76 млн евро в год, вместо 36», — добавил экс-премьер.

Выступая в эфире, Берлускони также обрушился с критикой на журналистку Лили Грубер, обвинив ее в «предвзятости». «Я вижу, что вы не понимаете вещи, о которых я вам говорю. Я вам оставлю номер своего отоларинголога», — заявил политик.



Берлускони с нескрываемой радостью сообщил также, что у него только что родился седьмой внук. «Это сын моей дочери Элеоноры. Мальчик, которого собираются назвать Риккардо, весит 3 кг 200 г, его рост 51 см», - сказал политик, сообщает vz.ru. Ранее 17 декабря 76-летний Берлускони официально заявил о помолвке с 28-летней Франческой Паскале