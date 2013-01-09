Эксперты: в Украине каждый второй заключенный подросток снова попадет за решетку

Из более тысячи ныне несовершеннолетних заключенных по меньшей мере каждый второй после тюрьмы повторно совершит преступление и опять попадет за решетку.

Такой прогноз дают правозащитники и специалисты по детской и подростковой преступности, говорится в спецпроекте ТСН «Осторожно, дети». Половина детей в колониях Украины отбывает наказание за кражи: мобильных телефонов, велосипедов, арматуры или продуктов.

Наказание за такие преступления почти одинаковые для взрослых и подростков. Законодательство Украины в отношении детей жестоко не так сроками заключения, как отсутствием альтернативы, утверждают специалисты. При этом вместо того, чтобы учитывать специфику подростковой психологии, система правосудия бросает проблемных подростков к насильникам и убийцам, передает УНИАН.

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