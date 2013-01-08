Украина попросила Беларусь рассказать, как оно в Таможенном союзе
8 января 2013, 21:27 [ «Аргументы Недели» ]
Беларусь и Украина обсудили белорусский опыт участия в Таможенном союзе.
Как сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Беларуси, сегодня «по инициативе украинской стороны состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Украине Валентина ВЕЛИЧКО с директором Первого территориального департамента Министерства иностранных дел Украины Николаем ДОРОШЕНКО».