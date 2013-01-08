Тимошенко не будет сотрудничать со следствием

Экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, которая находится в стационаре ЦКБ «Укрзалізниці» в Харькове, начала акцию гражданского неповиновения: отказывается сотрудничать со следователями, возвращаться в свою палату и прекращает курс лечения.

Об этом говорится в открытом письме экс-премьера на имя Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА. Текст письма сегодня на брифинге в Харькове зачитал защитник ТИМОШЕНКО, народный депутат Сергей ВЛАСЕНКО.

В своем письме ТИМОШЕНКО, в частности, отмечает узурпацию власти ЯНУКОВИЧЕМ и проведение в Украине политических репрессий, передает УНИАН.

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