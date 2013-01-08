К севастопольским заключенным подселяли больных туберкулезом

Севастопольская прокуратура выявила ряд нарушений законодательства, которые создавали прямую опасность для жизни и здоровья граждан, находящихся в изоляторах временного задержания УМВД Севастополя и комнатах для задержанных и доставленных дежурных частей райотделов города.

Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Несмотря на требование Закона Украины «О борьбе с заболеванием туберкулезом» осуществлять лечение больных туберкулезом под непосредственным наблюдением врача в лечебном учреждении, руководством ИВС принято решение о переводе шести таких больных из Севастопольского противотуберкулезного диспансера в помещение изолятора временного содержания», - уточнили в прокуратуре.

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