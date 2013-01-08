В Крымских горах пройдут гонки внедорожников

С 11 по 13 января в горно-лесном Крыму пройдут соревнования на внедорожниках «Х-КРЫМ 4Х4 Christmas Trophy 2013».

Об этом сообщили организаторы мероприятия, передает Курортно-информационный центр.

В соревнованиях могут участвовать только полноприводные автомобили, категории «В», независимо от объема двигателя, прошедшие государственный технический осмотр и имеющие действительный полис обязательного страхования.

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