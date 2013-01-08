Тимошенко подозревает, что ей подсыпают яд в косметику

Юлия ТИМОШЕНКО подозревает, что посторонние лица добавляют ядовитые вещества в моющие средства и косметику, которыми она пользуется.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пенитенциарной службы.

По ее данным, в ночь на 5 января на имя начальника Качановской колонии от Тимошенко поступила очередное заявление об угрозе ее здоровью и жизни во время пребывания в ЦКБ «Укрзалізниці», передает «Украинская правда».

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