Тимошенко подозревает, что ей подсыпают яд в косметику
8 января 2013, 17:14 [ «Аргументы Недели» ]
Юлия ТИМОШЕНКО подозревает, что посторонние лица добавляют ядовитые вещества в моющие средства и косметику, которыми она пользуется.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной пенитенциарной службы.
По ее данным, в ночь на 5 января на имя начальника Качановской колонии от Тимошенко поступила очередное заявление об угрозе ее здоровью и жизни во время пребывания в ЦКБ «Укрзалізниці», передает «Украинская правда».