Дворник лопатой сломал школьнику челюсть за брошенный снежок

Ребенок рассказал, что он с друзьями играл в снежки на территории школы №2008 в Москве, и дети случайно попали снежком в дворника, который погнался за ними, в процессе погони сломал лопату и ее черенком кинул в сторону детей, попав одному из них в лицо.

Полиция возбудила уголовное дело в отношении дворника, заподозренного в том, что на днях он нанес телесные повреждения школьнику на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе столичного главка МВД. «В отношении дворника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ», — сказал собеседник агентства.

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