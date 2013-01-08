В Украине грипп уже «подкосил» полтора миллиона детей

Количество украинских детей, которые заболели гриппом и ОРВИ, составляет 1 миллион 586 тысяч 882 человека.

С начала эпидемиологического сезона количество украинских детей до 17 лет, заболевших гриппом и ОРВИ, составляет 1 млн 586 тыс. 882 человека. Только в течение последней недели прошлого года гриппом и ОРВИ заболели 111 тысяч 440 детей, что составляет 65,8% от общего количества больных, сообщили в пресс-службе Государственной СЭС.

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