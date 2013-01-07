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Глава Православной Церкви Латвии дал оценку кризису и его влиянию на человека

7 января 2013, 21:41 [«Аргументы Недели», Светлана Родионова, Рига ]

Глава Православной Церкви Латвии дал оценку кризису и его влиянию на человека
Фото с сайта www. novaja.lv

Глава Православной Церкви Латвии накануне Рождества Христова дал оценку кризису и его влиянию на человека. Митрополит Рижский и Всея Латвии Высокопреосвященнейший Александр в интервью латвийской газете «Телеграф» сказал, что «сложности, которые переживает сегодня мировая экономика, носят не столько материальный, сколько духовный характер».

«В последние десятилетия цивилизация развивается по модели, кардинально противоречащей устройству человеческого духа, - отметил митрополит. - В соответствии с этой моделью целью предпринимательства является сверхприбыль, основой общества — неограниченная свобода, а главной функцией человека — потребление. Человек в этой системе понимается исключительно как производитель и потребитель, сама система начинает зависеть от объемов потребления, а критерием успеха личности является уровень доходов».

Поэтому для современного общества такие понятия, как сострадание, милосердие, понимание, уступчивость, взаимопомощь, становятся чуждыми, т.к. не приносят прибыли, с горечью сказал владыка Александр.

«Созданный по образу и подобию Творца, человек является творцом по своей природе. Почувствуйте разницу: именно творцом, а не производителем и не потребителем!», - учит митрополит Александр.

Говоря об уроках кризиса, его преосвященство советует: «И поистине мудрым оказывается тот, кто не привязывается сердцем к вещам мира сего. Поэтому как бы ни было сложно понять и принять преобладание духовного над материальным, «ищите прежде всего Царствия Небесного, а остальное приложится вам»».

Понятно, что человеку оказавшемуся без средств к существованию, сложно пережить тяжелые времена. Митрополит Александр говорит, что спасти людей может только духовность: «Духовность — это и есть спасательный круг, данный нам Господом».

Говоря о предпринимателях, которым угрожает разорение, митрополит Александр учит: «Если приходит беда, повседневные законы деловой жизни должны отойти на второй план. Сейчас речь нужно вести не о делах бизнеса, а о спасении своей души и помощи тем, за кого несешь ответственность. Именно с этих позиций правильнее всего подходить работодателям, ведь заботясь о своих подчиненных, они выполнят заповедь Христа: «Кто напоит жаждущего и накормит голодного, тот обретется великим в Царствии Небесном».

В заключение интервью Архипастырь Латвийской Православной Церкви Александр пожелал веры, надежды, мира, любви, долготерпения, смирения перед Богом и непреходящей духовной радости:

«Пусть в ваших домах возгорится негасимый свет Вифлеемской звезды, некогда озарившей путь всему человечеству, и пусть этот свет никогда не погаснет в ваших сердцах. Идите на этот свет, верьте Господу и ничего не опасайтесь. С Рождеством Христовым!».

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