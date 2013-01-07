В своем ежегодном обращении к дипломатам Папа Римский Бенедикт XVI призвал международное сообщество прекратить "бесконечную резню" в Сирии, пока страна не превратилась в "поле руин". Он призвал к мирным переговорам.

Напомним, в воскресенье президент Сирии Башар Асад предложил свой мирный план урегулирования конфликта в стране, он также назвал повстанцев "врагами Аллаха и марионетками Запада". Обращение Бенедикта XVI прозвучало на следующий день после его выступления.

Вооруженный конфликт в Сирии не прекращается с марта 2011 года. По оценкам ООН, за время конфликта в стране погибло около 60 тысяч человек, большинство из которых - женщины, дети и старики.