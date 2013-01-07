Любители котов объединились и создали свою соцсеть - Catmoji. Здесь они могут свободно делиться фотографиями животных, не вызывая раздражения тех пользователей, которые не разделяют их увлечения.

Зарегистрировавшись на Catmoji, пользователи смогут публиковать собственные изображения котов и делиться с подписчиками кошачьих картинками, найденными на просторах Сети. Кроме того, пользователям будет доступен поиск изображений по настроению: например, "милые", "смешные" или "грустные". Ресурс работает только по приглашениям, но оставить заявку на участие в кошачьей соцсети можно здесь. Сайт создан командой разработчиков из Малайзии.