В Ливии совершено покушение на временного президента страны

Мохаммед аль-Магриф - временный президент Ливии и глава национального парламента, заявил в эфире государственного телевидения, что на него была совершена попытка покушения. По его словам, при нападении он не пострадал.

Аль-Магриф рассказал, что все произошло в ночь на субботу в городе Себха на юге страны. В гостиницу, в которой он остановился, ворвались вооруженные люди и вступили в перестрелку с его охранниками. Он также сообщил, что перестрелка продолжалась в течение трех часов до наступления рассвета, и в бою были ранены три его телохранителя. Численность нападавших он не указал и отметил, что нападавшие остались неопознанными, передает Associated Press.