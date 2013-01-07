Берлускони не собирается претендовать на пост премьера Италии

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони заявил в эфире одной из итальянских радиостанций, что в случае своей победы на парламентских выборах в феврале не станет главой итальянского правительства, а займет пост министра экономики.

Бывший итальянский премьер сказал, что "ранее я определил своего преемника, это Анджелино Алфано. Я уже был им (премьер-министром). Если мы победим, им будет Алфано, а я стану министром экономики".

В своем интервью он подчеркнул, что его сторонники в случае победы на выборах могут поддержать пересмотр положений Гражданского кодекса Италии и пойти на юридическое признание однополых браков. Кроме того, Сильвио Берлускони, которого ранее осудили за мошенничество, назвал себя "звездой", по его словам, он пользуется огромной популярностью среди населения.

Напомним, в декабре прошлого года премьер-министр Италии Марио Монти подал прошение об отставке. В этой связи парламентские выборы, которые должны были пройти в Италии весной 2013 года, были перенесены на февраль.