Малолетний ребенок выжил, выпав из окна с 16-го этажа

Как передает Центральное телевидение Китая, в городе Ухань малолетний ребенок случайно выпал из окна 16-ти этажного здания, но остался жив. В настоящее время мальчик находится в реанимации, его состояние тяжелое, но стабильное.

Сообщается, что малыш вывалился оз окна, когда находившаяся с ним в квартире бабушка на минуту отвлеклась. Ребенок подполз к раме незастекленного из-за ремонта окна, наклонился и, не удержав равновесия, полетел вниз.

Ему повезло - он упал не на асфальт, а на землю. После падения ребенка прохожие сразу вызвали ему скорую помощь и не трогали мальчика до приезда врачей. Медики считают, что если бы малыша взяли на руки и отвезли в больницу сами, то помощь, скорее всего, ему уже была бы не нужна.

Хирург Лу Чжанхуна рассказал, что мальчику удалили поврежденную в результате падения селезенку, но у него хорошие шансы на выздоровление, передает китайское телевидение.