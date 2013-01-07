Иран поддерживает мирный план Башара Асада

Иран поддерживает мирный план президента Сирии Башара Асада, который он озвучил накануне. Об этом в понедельник заявил министр иностранных дел Ирана Али Акбар Салехи в эфире телеканала Press TV.

Иранский министр сказал, что "в соответствии с нашей позицией и с целью разрешения сирийского кризиса политическим путем, Иран поддерживает предложенный президентом Башаром Асадом всеобъемлющий план по прекращению конфликта в стране".

Напомним, выступая в воскресенье, Башар Асад рассказал сирийскому народу о сложившейся ситуации в стране и предложил план поэтапного выхода из кризиса. Он обратился к иностранным государствам с требованием - прекратить финансовую поддержку террористов, предложил созвать правительственную конференцию по национальному диалогу, создать новое правительство и разработать новую конституцию страны, а также предложил объявить всеобщую амнистию.

Однако сирийская оппозиция, как и некоторые европейские и североамериканские страны, уже выразила свой протест в отношении плана Башара Асада, они заявили, что пойдут на некоторые сделки, но лишь после отставки действующего президента Сирии.