Чавес останется президентом

В понедельник генеральный прокурор Венесуэлы Силия Флорес заявила, что лидер страны Уго Чавес останется главой государства, даже если по состоянию здоровья не сможет прибыть 10 января на церемонию своей инаугурации.

Силия Флорес сказала, что "определяющей датой является 7 октября (день проведения президентских выборов), когда народ высказал свою волю и защитил суверенитет. Конституция устанавливает формальность для принятия президентских полномочий, но это не является определяющим для переизбранного президента", — цитирует ее южноамериканский телеканал TELESUR.

Генпрокурор подчеркнула, что существует "большая разница" между впервые избранным кандидатом и продолжающим выполнять свои обязанности президентом. По ее словам, в случае невозможности принятия присяги Чавесом 10 января перед Национальной ассамблеей (парламентом), он сможет это сделать перед Верховным судом "позднее, когда разрешат его лечащие врачи".

Она также считает "лишенными смысла" действия оппозиции, требующей проведения новых выборов. "Они пытаются ловить рыбку в мутной воде, дестабилизировать обстановку для достижения того, чего не смогли получить путем голосования", — заявила она.

Напомним, в декабре прошлого года в гаванской клинике Уго Чавесу сделали четвертую операцию по удалению злокачественной опухоли, однако восстановление венесуэльского лидера осложнилось легочной инфекцией.