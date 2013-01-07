США не нравится план Башара Асада по поэтапному урегулированию конфликта в Сирии

США не нравится план президента Башара Асада по поэтапному урегулированию конфликта в Сирии, представитель Госдепартамента США Виктория Нуланд уже заявила, что предложенный Асадом план "оторван от реальности".

Президент Сирии Баша Асад выступил с телеобращением и предложил план поэтапного урегулирования конфликта в Сирии, Асад предложил провести новые выборы, по итогам голосования сформировать коалиционное правительство и объявить всеобщую амнистию, но только в случае, если те, кто помогает повстанцам извне, прекратят это делать.

Виктория Нуланд, комментируя план Башара Асада, заявила, что это не шаг в сторону мирного урегулирования, а попытка режима уцепиться за власть. По мнению США, "Асад утратил легитимность и должен уйти".

АН напоминают, что за два года вооруженного конфликта в Сирии погибли около 60 тыс. человек.