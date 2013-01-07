В Колумбии арестован один из самых разыскиваемых Интерполом преступников

В Колумбии в ходе спецоперации арестован один из самых разыскиваемых Интерполом преступников, глава наркокартеля "Норте-дель-Валье" Вильсон Кайседо по кличке "Ганди" задержан в воскресенье, передают СМИ Мексики.

"Норте-дель-Валье", по данным США, с 1990 по 2004 годы поставил в США около 500 тонн кокаина на сумму свыше 10 миллиардов долларов.

Арестованный Вильсон Кайседо арестован на юго-западе страны, в спецоперации приняли участие специальные подразделения армии, воздушно-штурмовые части. Предполагается, что наркобарон будет передан властям США, где ему грозит пожизненное заключение.