В США госсекретарь Хиллари Клинтон выходит на работу после болезни

В США госсекретарь Хиллари Клинтон выходит на работу, как ожидается, в понедельник, 7 января, Клинтон, восстановившая здоровье после болезни, приступит к исполнению своих рабочих обязанностей, следует из расписания мероприятий, обнародованным Госдепартаментом США вечером в воскресенье.

АН напоминают, что месяц назад 65-летняя Клинтон перенесла желудочную инфекцию, 15 декабря политик потеряла сознание и, упав, получила сотрясение мозга.