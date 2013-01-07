В США госсекретарь Хиллари Клинтон выходит на работу после болезни
7 января 2013, 06:57 [ «Аргументы Недели» ]
//В мире
7 января 2013, 06:57 [ «Аргументы Недели» ]
На Сахалине медведь ворвался в цех рыбного завода. Испугались все - и рабочие, и косолапый
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Правящая партия Израиля вывесила на штаб-квартире плакат с изображением Путина
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Министров иностранных дел Латвии и Эстонии огорчает происходящее в Москве
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Шоумена Михаила Галустяна заметили с неизвестной женщиной. Не женой
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У женщины в московском баре-ресторане похитили сумку за 350 тыс. рублей
СМИ утверждают, что сестра Жанны Фриске подала заявление на развод с мужем
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В Приморье пациент реабилитационного центра умер из-за лечения
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После сообщений о стрельбе в Калифорнии Дональд Трамп призвал американцев беречь себя
Власти Байкальска сообщили об угрозе обрушения дамбы из-за паводка. Идет эвакуация жителей города
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Что мешает иностранным производителям ядохимикатов окончательно завоевать наш рынок, и кто такой мистер Браун?
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В Донбассе украинские военнослужащие морской пехоты устроили бунт
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Пользователи сети посмеялись над призывом украинского журналиста готовиться к военному вторжению в Россию
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Газопровод "Северный поток" после ремонта возобновил работу раньше запланированного срока
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СК инициировал проверку после гибели гонщика на соревнованиях в Подмосковье
СМИ: у Ирины Шейк новый роман - с экс-супругом Дженнифер Энистон
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Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критическую отметку
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