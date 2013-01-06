Под больницей Тимошенко поют колядки

В Харькове перед Центральной клинической больницей «Укрзалізниці» собрались сторонники лидера «Батьківщини», экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, чтобы поздравить ее с Рождеством Христовым.

В акции принимают участие около 60 активистов из Харьковской, Днепропетровской и Луганской областей. Люди держат национальные флаги, символику ВО «Батьківщина» и транспаранты с надписями «Юле - волю!», «Луганск - за «Батьківщину».

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