Спасатели нашли тела 2 погибших горняков на шахте «Комсомолец Донбасса»

На шахте «Комсомолец Донбасса» из-под завала освобождены тела 2 погибших горняков, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«В г. Кировское на шахте «Комсомолец Донбасса» В 19:45 и в 21:30 5 января найдено и освобождено тела 2 погибших горняков, которые 3 января на горизонте 810 м были захвачены завалом горной массы. Тела погибших подняты на поверхность. Поисково-спасательные работы завершены», - отмечается в сообщении.

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