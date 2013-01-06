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Спасатели нашли тела 2 погибших горняков на шахте «Комсомолец Донбасса»

6 января 2013, 21:33 [ «Аргументы Недели» ]

Спасатели нашли тела 2 погибших горняков на шахте «Комсомолец Донбасса»
Фото с сайта www.an.crimea.ua

На шахте «Комсомолец Донбасса» из-под завала освобождены тела 2 погибших горняков, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«В г. Кировское на шахте «Комсомолец Донбасса» В 19:45 и в 21:30 5 января найдено и освобождено тела 2 погибших горняков, которые 3 января на горизонте 810 м были захвачены завалом горной массы. Тела погибших подняты на поверхность. Поисково-спасательные работы завершены», - отмечается в сообщении.

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