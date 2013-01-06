Под окнами палаты Тимошенко поют и раздают мандарины
6 января 2013, 18:44 [ «Аргументы Недели» ]
Сторонники Юлии Тимошенко собрались у харьковской больницы, где сейчас находится бывший премьер, чтобы поздравить ее с Рождеством. Больше полусотни человек пришли с плакатами «Юле — волю!» и «Луганск — за „Батькивщину“» .
Соратники Тимошенко поют рождественские колядки и народные песни, перед больницей выступают фольк-группы и коллективы самодеятельности. У медучреждения установили две новогодние елки и зажгли свечи, а прохожим раздают мандарины и яблоки, сообщает ntv.ru.
В больницу Тимошенко хотят передать рождественскую кутью (блюдо из пшеницы, орехов и меда).