Под окнами палаты Тимошенко поют и раздают мандарины

Сторонники Юлии Тимошенко собрались у харьковской больницы, где сейчас находится бывший премьер, чтобы поздравить ее с Рождеством. Больше полусотни человек пришли с плакатами «Юле — волю!» и «Луганск — за „Батькивщину“» .

Соратники Тимошенко поют рождественские колядки и народные песни, перед больницей выступают фольк-группы и коллективы самодеятельности. У медучреждения установили две новогодние елки и зажгли свечи, а прохожим раздают мандарины и яблоки, сообщает ntv.ru.

В больницу Тимошенко хотят передать рождественскую кутью (блюдо из пшеницы, орехов и меда).