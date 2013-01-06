Таллин решил проблему «зайцев», сделав проезд в транспорте бесплатным

С 1 января наступившего года в столице Эстонии введен бесплатный проезд в общественном транспорте. Таллин стал первой европейской столицей, жители которой получили возможность пользоваться трамваями, троллейбусами и автобусами бесплатно.

Бумажные талоны и билеты ушли в прошлое, механические и электронные компостеры сняты. Теперь горожанам надо при входе в транспортное средство зарегистрировать свою пластиковую карточку через специальное устройство (валидатор), объясняет сайт tallinn.ee.

За карточки, получившие в народе название «зеленые», нужно было заплатить 3 евро (за саму карточку и за ее именную регистрацию). Пенсионерам карточки выдавались бесплатно, да еще в качестве бонуса по этой же карточке пенсионеры смогут получать в аптеках системы «Euroapteek» льготы при покупке аптечных товаров на сумму 52 евро в год.

Любопытно, что по данным регистра населения, за год количество таллинцев увеличилось на 3686 человек (к 1 января 2013 года в столице проживали 419 830 человек). Вице-мэр Таллина Таави Аас объясняет «появление» новых горожан тем, что право бесплатного проезда в таллинском общественном транспорте предоставляется зарегистрированным в Таллине людям.

Право бесплатного проезда предоставляется также некоторым категориям жителей Эстонии, не проживающим в Таллине. Это мамы с детьми в возрасте до трех лет, учащиеся (в возрасте до 19 лет), дети дошкольного возраста, пенсионеры и инвалиды с сопровождающими их лицами.

Гостям Таллина по-прежнему нужно покупать проездной билет.