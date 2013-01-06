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Президент и премьер-министр Латвии поздравили православных с Рождеством

6 января 2013, 15:00 [«Аргументы Недели», Светлана Родионова, Рига ]

Президент и премьер-министр Латвии поздравили православных с Рождеством
Фото с сайта www.gorod.lv

Накануне праздника Рождества Христова руководители Латвии обратились к православным и старообрядцам с поздравлениями. Президент Андрис Берзиньш напомнил, что Рождество – это время, «когда каждый человек призван задуматься о самом важном в своей жизни, о неизменных ценностях, которые всегда давали человечеству силу вечной жизни – о вере, надежде и любви». Президент пожелал, чтобы Рождественский свет отразился в сердце каждого человека.

Глава правительства Латвии, в свою очередь, пожелал верующим, «чтобы благая рождественская весть и вера в победу добра над злом придавали нам сил в борьбе с трудностями и вызовами», сообщили в пресс-службе правительства.

Как сообщали «АН-онлайн», из 2,2-х миллионов жителей Латвии около 350 тысяч человек причисляют себя к православным и староверам. Православное Рождество, в отличие от католического, в Латвии не имеет статуса официального государственного праздника. 

Ежегодно в Сейме левые депутаты предлагают объявить 7 и 8 января - православное и старообрядческое Рождество - праздничными днями, однако поддержки у парламентариев это предложение не находит.

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