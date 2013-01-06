Президента Сербии не пустили в Косово на рождественскую мессу

Правительство республики Косово отказало президенту Сербии Томиславу Николичу в праве посетить рождественскую мессу в православном монастыре Грачаница рядом с Приштиной.

Согласно заявлению Приштины, это решение стало ответом на запрет на въезд косовских чиновников в Сербию. По словам вице-премьера Косово Хаджредина Кучи, Николич сможет посетить край только после того, как разрешит косовским лидерам въезд в южные регионы Сербии, где большую часть населения составляют этнические албанцы.

Решение Приштины возмутило сербского президента. Он объявил об отмене запланированной поездки, но в беседе с сербскими журналистами заявил, что косовские власти не имеют права отдавать ему распоряжения.

«Не им решать, могу ли я ездить в наше Косово», - отметил Николич. Кроме того, не вдаваясь в подробности, он пригрозил ЕС изменить свою точку зрения по поводу ситуации с Косово, сообщает vz.ru.