В Севастополе обновили Владимирский собор

Владимирский собор - Усыпальница великих адмиралов - встретит Рождество под обновленными сводами. К настоящему времени завершена реставрация росписи верхнего храма.



Над восстановлением живописи почти год трудились художники российской мастерской имени Грекова, передает собкор «Аргументов недели – Крым» в Севастополе. Реставраторы тщательно очистили потемневшие от времени своды. Роспись 19-го века была частично утрачена, кое-что пришлось рисовать заново.

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