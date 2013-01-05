В Севастополе обновили Владимирский собор
5 января 2013, 21:03 [ «Аргументы Недели» ]
Владимирский собор - Усыпальница великих адмиралов - встретит Рождество под обновленными сводами. К настоящему времени завершена реставрация росписи верхнего храма.
Над восстановлением живописи почти год трудились художники российской мастерской имени Грекова, передает собкор «Аргументов недели – Крым» в Севастополе. Реставраторы тщательно очистили потемневшие от времени своды. Роспись 19-го века была частично утрачена, кое-что пришлось рисовать заново.