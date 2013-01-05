Глава шведского МИДа обвинил Россию в экономическом шантаже Украины

Министр иностранных дел Швеции Карл БИЛЬДТ обвинил Россию в экономическом шантаже Украины.

«Очевидно, что Россия использует тяжелый экономический шантаж, чтобы вынудить Украину изменить политический курс», - написал он у себя в Twitter вечером в пятницу, сообщает русская служба Би-Би-Си.

Поводом для этого высказывания стало заявление, сделанное директором Департамента экономического сотрудничества МИД России Александром Горбанем 1 января. Он сказал, что Москва не собирается снижать цену на газ для Украины, поскольку та должна сделать для себя выбор: либо она вступает в Европейский Союз, либо участвует в Таможенном союзе и автоматически получает снижение цены, передает УНИАН.

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