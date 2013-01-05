На Ближнем Востоке появилось новое Государство. ВИДЕО

Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас подписал указ о переименовании ПНА в "Государство Палестина" во всех официальных документах. Изменения будут внесены во всю государственную символику, в том числе на гербах, официальных печатях и вывесках госучреждений.

Об этом пишут израильские СМИ.

Решение о переименовании ПНА в Государство Палестина было принято вслед за повышением статуса Палестины в ООН.

"АН" писали, что Генеральная ассамблея ООН признала Палестину государством в статусе наблюдателя во всемирной организации. За резолюцию в четверг, 29 ноября, проголосовали 138 из 193 стран — членов Объединенных Наций. Не поддержали 9 стран-участников ООН.