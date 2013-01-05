В Венесуэле пропал самолет с наследником итальянского Дома моды

В Венесуэле в результате крушения небольшого самолета пропал вместе с женой 58-летний Витторио Миссони - сын Оттавио и Розиты Миссони, которые являются основателями дома моды Missoni - финансовый директор семейного предприятия.

На борту находилась еще одна супружеская пара и два венесуэльца-члена экипажа. Самолет Britten Norman NB2 пропал накануне после того, как вылетел с архипелага Лос-Рокес в Карибском море.

Поиски сегодня результата не дали и венесуэльские спасатели ланируют их возобновить завтра с утра, сообщают СМИ.