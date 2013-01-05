Нелегальных мигрантов теперь будут сажать в тюрьму в Голландии

Власти Нидерландов ужесточают борьбу с нелегальной миграцией в Страну тюльпанов. Кабмин постановил, что нелегалов будут штрафовать, Чем дольше срок нахождения в Голландии без документов, тем больше придется заплатить.



Для иностранцев, проживших на территории страны без вида на жительство от 6 до 12 месяцев, предусмотрен штраф в €500. Максимальный штраф составит €3,9 тыс.

Если нарушитель не может или не хочет платить, он рискует оказаться за решеткой. Такая же перспектива ожидает тех, кто был подвергнут штрафу более одного раза. Кроме того, ему на 5 лет запретят въезд в страну.