Латвии доверено представлять НАТО в Казахстане

С 1 января по 31 декабря 2013 года посольству Латвии в Казахстане доверено выполнять функции контактного посольства НАТО. Мандат контактного посольства НАТО действует 2 года и предусматривает деятельность по информированию о целях и действиях Североатлантического союза, а также установлению и укреплению контактов в стране нахождения.

У латвийских дипломатов есть опыт работы в Центральной Азии, и НАТО расценивает Латвию как эксперта по региону, сообщает пресс-служба МИДа Латвии.

После вступления Латвии в НАТО в 2004 году латвийские дипломатические службы выполняли функции контактных представительств НАТО в Швеции (2004 – 2006 гг.), Финляндии (2007 – 2008 гг.) и Грузии (2009 – 2010 гг.). С 2011 года эту функцию выполняет посольство Латвии в Узбекистане.

НАТО сформировало сеть контактных посольств для содействия мероприятиям по линии партнерства и общественной дипломатии в странах-участницах Совета евроатлантического партнерства, программ «Партнерство ради мира» и «Средиземноморский диалог», а также «Стамбульской инициативы сотрудничества» в начале 1990-х гг.