Венесуэла подождет выздоровления президента Чавеса для присяги

Вступление в должность переизбранного президенты Венесуэлы Уго Чавеса может быть отложено, при этом, если этого потребует состояние здоровья главы Боливарианской республики, форма принесения присяги может быть изменена.

С таким заявлением выступил вице-президент страны Николас Мадуро.



Если к 10 января Чавес не сможет принести присягу перед парламентариями, то он принесет ее перед Верховным судом Венесуэлы позднее. Так Мадуро ответил на требования оппозиции провести повторные президентские выборы, если Чавес не принесет присягу своевременно.



"АН" писали, что сейчас президент Венесуэлы находится на Кубе, где проходит реабилитацию после четвертой онкологической операции. Его состояние ухудшилось. Перед новым годом у него были вывлены очередные послеоперационные осложнения.