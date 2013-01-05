Суркис: Блохин потребовал подписать всех новичков до 10 января

Президент «Динамо» (Киев) Игорь СУРКИС прокомментировал трансферные решения своего клуба в зимнее межсезоние и очертил круг задач на этот год.

«Скажу вам честно, я не помню, чтобы я находился в Киеве сразу после Нового года. Но Олег Блохин очень требователен и к себе, и ко всем службам клуба, которые должны активизироваться. Главным требованием Олега Владимировича было следующим: подписать всех новичков до 10-го января, после чего ему не нужен ни один футболист», - сказал президент «Динамо» в интервью сайту клуба, передает УНИАН.

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